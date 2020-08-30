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Нацкорпус vs Кива: Победители схватки жабы и гадюки получили по два месяца СИЗО

18:30
Свободные радикалы протестуют против ареста несвободных - фото 1
Свободные радикалы протестуют против ареста несвободных

Киевский райсуд города Харькова в воскресенье, 30 августа, завершил обилечивание молодых людей, напавших на своих бывших побратимов, ныне переметнувшихся под знамена Ильи Кивы

Все 14 пойманных полицией под Харьковм на трассе юноши получили меры пресечения.

Полиция задержала расстрелявших опричников Кивы: Аваков угрожает политикам расправой

Суд особой вариативностью не отличился и всем дал по 2 месяца СИЗО без права внесения залога.

Адвокаты подсудимых уже заявили, что будут подавать апелляцию и пытаться освободить их из под ареста. Для этого они планируют перенести судебные разбирательства из Харькова в Киев.

К слову, Нацкорпус свое участие в нападении на Харьковской трассе на опричников Кивы всячески отрицает, однако именно члены этой парамилитарной организации из гнезда Арсена Авакова собрались под судом, чтобы заявить о произволе (неождианно) и пожечь пиротехнику.

Бывший же совтеник Авакова, а ныне депутат группировки Медведчука, Илья Кива в это время находился в Киеве и занимался обычным делом - "быковал". Как и положено человеку со справкой.

Напомим, что в четверг, 27 августа, на опричников Кивы напали - они были избиты, а некоторые хорошо избиты. Более всех пострадал Кива - у него случился истерический припадок.

Нападавших быстро задержали еще одни подопечные Авакова - полицейские, а сегодня "активистов" развезут по камерам.

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Илья Кива Андрей Билецкий Харьков Арсен Аваков Новости Украина
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