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Националисты снесли забор у Аллеи Небесной Сотни - ВИДЕО

Вчера, 16:30
Националисты снесли забор у Аллеи Небесной Сотни - ВИДЕО - фото 1
Националисты снесли забор у Аллеи Небесной Сотни - ВИДЕО

Члены националистической организации "Сич" снесли забор на месте строительства комплекса Героев Небесной Сотни. Тот якобы мешал расследовать убийства на Майдане.

Порошенко действительно был на Евромайдане, но не выносил убитых

Об этом заявил координатор правых Сергей Мазур.

По его словам. музей Майдана "уже уничтожил место гибели Героя Украины Плеханова".

Следовательно, "теперь там нельзя провести следственный эксперимент".

"Больше такого не будет", - подчеркнул националист.

На месте ЧП присутствовала полиция, однако действиям "Сичи" она препятствовала.

Отметим, что ранее ГО "Семья Героев Небесной Сотни" выступала против каких-либо строений на ул. Институтской (именно там и поставили забор – прим. ред).

Напомним, президент Украины Петр Порошенко cходил на допрос в ГПУ.
Об этом гарант написал в Facebook.

"Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важное для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", - заявил глава государства.

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Небесная сотня Майдан Киев национализм Новости Украина
Украинская правда
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