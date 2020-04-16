Пандемия коронавируса Карантин в Украине Пожар в Чернобыле Владимир Зеленский война на Донбассе

Нацбанк заметил снижение цен в Украине – заявление

15:40
Нацбанк заметил снижение цен в Украине – заявление - фото 1
Нацбанк заметил снижение цен в Украине – заявление

Национальный банк Украины констатировал снижение цен на некоторые категории продуктов в магазинах.

Нацбанк "оправдал" подорожание продуктов в Украине
https://beztabu.net/novosti_t4952
Нацбанк "оправдал" подорожание продуктов в Украине

Об этом заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Всплеск цен, который мы отмечали после введения карантина на отдельные группы товаров, такие как мясо, крупы, средства медицинской защиты, был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. В апреле цены пришли к своему нормальному уровню", - сказала финансист, отметив "достаточно низкий уровень инфляции" в Украине.

Напомним, после закрытия рынков из-за пандемии коронавируса, многие супермаркеты резко взвинтили цены на продукты. Формальным поводом для дороговизны товаров стал "рост затрат на производство продукции". Однако АМКУ не особо поверил в силу подобных доводов и начал проверку.

30 марта отечественный Минздрав разрешил работу продуктовых рынков в Украине, но на определённых условиях.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Карантин в Украине продукты НБУ Новости Украина
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
Суд избрал меру пресечения Черновол: Раскрыты детали - фото 1
Суд избрал меру пресечения Черновол: Раскрыты детали
18:16
Жители Мариуполя штурмом взяли супермаркет, полиция открыла дело – ВИДЕО - фото 1
Жители Мариуполя штурмом взяли супермаркет, полиция открыла дело – ВИДЕО
17:40
Глава европейского офиса МВФ доволен переговорами с Украиной - фото 1
МВФ собирается увеличить размер финансовой помощи Украине
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00