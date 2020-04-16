Нацбанк заметил снижение цен в Украине – заявление

Нацбанк заметил снижение цен в Украине – заявление

Национальный банк Украины констатировал снижение цен на некоторые категории продуктов в магазинах.

Нацбанк "оправдал" подорожание продуктов в Украине

https://beztabu.net/novosti_t4952

Об этом заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Всплеск цен, который мы отмечали после введения карантина на отдельные группы товаров, такие как мясо, крупы, средства медицинской защиты, был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. В апреле цены пришли к своему нормальному уровню", - сказала финансист, отметив "достаточно низкий уровень инфляции" в Украине.

Напомним, после закрытия рынков из-за пандемии коронавируса, многие супермаркеты резко взвинтили цены на продукты. Формальным поводом для дороговизны товаров стал "рост затрат на производство продукции". Однако АМКУ не особо поверил в силу подобных доводов и начал проверку.

30 марта отечественный Минздрав разрешил работу продуктовых рынков в Украине, но на определённых условиях.