Набув чинності закон про заборону знущання над тваринами

Дуже дороге задоволення / odessa-life.od.ua

В Україні 9 серпня набув чинності закон, який забороняє знущання над тваринами.

Законом, зокрема, забороняється бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин, дарувати їх як призи, нагороди чи премії, жебракувати з тваринами, а також надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків та дельфінаріїв, завдавати болю, страждання або пригнічення, дресирувати у спосіб, що завдає шкоди здоров’ю та загальному стану, умертвляти шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та речовин, що призводять до отруєння.

Не дозволяється залишати домашню тварину прив’язаною, якщо довжина прив’язі становить менше 20 метрів, крім собак, що виконують сторожові функції, для яких така довжина має становити не менше 10 метрів, а також залишати домашню тварину прив’язаною без нагляду у громадських місцях чи місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів), прив’язувати тварин до транспортних засобів та примушувати до бігу за моторними транспортними засобами.

Окрім цього, законодавчим актом забороняється утримання великих хижих тварин, отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, що становлять загрозу для людини, видів тварин, занесених до Червоної книги України та Додатка ІІ до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, у закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, базах відпочинку, оздоровчих закладах. Жорстоке поводження з тваринами — знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало фізичного болю, страждань, але не спричинило тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, а також інші порушення правил утримання, поводження та транспортування, передбачені законодавством, тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 грн — 5 100 грн) з конфіскацією тварини, якщо її перебування у власника становить загрозу для життя або здоров’я.

Аналогічні дії вчинені щодо двох і більше тварин або групою осіб, або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100 грн — 8 500 грн) або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією тварини, якщо її перебування тварини у власника становить загрозу для життя або здоров’я.

Жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних, у тому числі з безпритульними тваринами, порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, а також пропаганда, публічні заклики до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією тварини. Аналогічні дії, вчинені з особливою жорстокістю або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені в активний спосіб, або насильницькі дії щодо тварини, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.

Водночас усі дії, зазначені вище, вчинені з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.

Передбачається, що органи Національної поліції України здійснюватимуть нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях, за дотриманням вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та вживатимуть відповідних заходів у разі порушення законодавства у цій сфері.