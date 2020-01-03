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НАБУ расследует сговор Богдана с Трубой

16:20
Детективы НАБУ по решению суда открыли дело против Трубы и Богдана - фото 1
Детективы НАБУ по решению суда открыли дело против Трубы и Богдана

Днем в пятницу, 3 января, экс-президент Петр Порошенко успешно пошел в атаку против соратников Портнова, которые находятся у власти. С сегодняшнего дня детективы антикоррупционного бюро начали расследование возможных правонарушений, совершенных главой ОПУ и его замом, а также экс-директором ГБР.

Об открытии уголовного дела по части второй статьи 369-2 УК Украины - "Злоупотребление влиянием" сообщил управляющий партнер объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань.

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По его словам, расследовать возможные преступления лидеров Зе команды и Романа Трубы детективы-антикоррупционеры начали только из-за решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал их работать.

Подавали заявление в НАБУ адвокаты, которые обслуживают экс-президента Петра Порошенко, после публикации в сети так называемых "пленок Трубы". В записях, на которых якобы уже бывший директор ГБР общается с руководителем Офиса президента Андреем Богданом и его заместителем Андреем Смирновы в открытую обсуждают, какие уголовные дела надо закрыть, а раскрытия которых - наоборот ускорить.

Напомним, в сентябре прошлого года Роман Труба заявил о найденной у себя в кабинете прослушки.

Уже через какое-то время в сети появились записи, которые, по всей видимости, были сделаны с помощью этой нелегальной аппаратуры. И если они являются правдивыми, то соратник Портнова на самом деле нарушил целый ряд статей уголовного кодекса для отмазывания Игоря Коломойского от ответственности, а также для посадки Петра Порошенко и людей из команды экс-президента.

Как известно, ГБР заработало 27 ноября 2018 г., однако существенных успехов оно так и не сумело достичь, сконцентрировавшись лишь на особе Петра Порошенко: за год деятельности бюро на пятого президента было открыло около 13 дел. Все они были открыты по заявлению Портнова.

3 декабря 2019 г. ВРУ приняла новый закон, предусматривающий реорганизацию ГБР. 17 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы бюро Романа Трубы и назначении на его место экс-нардепа "СН" Ирины Венедиктовой, которая также является соратницей вернувшегося в страну после победы Зеленского экс-заместителя главы АП времен Януковича.

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Андрей Портнов Роман Труба Владимир Зеленский уголовное дело НАБУ ГБР Новости Украина
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