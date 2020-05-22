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НАБУ проводит обыски у члена правления "Укрзализныци"

18:00
Веприцкий проходил по делу о многомиллионных хищениях - фото 1
Веприцкий проходил по делу о многомиллионных хищениях

В пятницу, 22 мая, детективы антикоррупционного бюро заявились с обысками в кабинет и дом исполняющего обязанности члена правления оператора украинских железных дорог Романа Веприцкого.

Чиновник, как утверждают в НАБУ, проходит по уголовному делу о хищении миллионов во время строийки экспресса в аэропорт "Борисполь".

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Производство детективы расследуют уже весьма долгое время, но каких-либо серьезных подвижек, судя по всему, не добились. По крайней мере, от антикоррупционеров были слышны лишь суммы якобы похищенных средств без упоминаний чиновников, действия которых привели к правонарушению. Также, само собой, за случившееся никого не посадили.

Теперь же в деле о хищениях провели фактически первый серьезный обыск. Правда, чем он закончился, еще неизвестно.

- Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски у должностных лиц АО "Укрзализныця" и представителей ряда частных компаний. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц "Укрзализныци" при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретение билетов сообщения "Киев-Борисполь, - заявили в антикоррупционном бюро.

Веприцкий с 2017 по 2019 год возглавлял региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" в качестве исполняющего обязанности, а потом пошел на повышение. Сейчас же его сделали временным членом правления "Укрзализныци".

По данным следствия, во время реализации проекта экспресса к аэропорту "Борисполь" чиновники сумели провести часть не существующих работ на бумаге, из-за чего государство переплатило подрядчикам немаленькие деньги.

Строили экспресс работники ООО "Рилейд". Компания победило в тендере по закупке всего необходимого для экспресса на сумму в 20 миллионов 400 тысяч гривен.

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Укрзализныця Обыск НАБУ уголовное дело САП Новости
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