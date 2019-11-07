Ценим инвестиции: Зеленский встретился с руководством бегущих из Украины табачных компаний

Зеленский встретился с руководством табачных гигантов

У президента наконец-то обратили внимание на то, что три крупнейших плательщика налогов могут уйти с нашего рынка из-за откровенного нагибания бизнеса "слугами народа". При этом, как бы абсурдно это ни звучало, Зеленский говорил о ценности инвестиций.

Вечером в четверг, 7 ноября, в пресс-службе гаранта отчитались об "успешно" проведенной встрече Владимира Зеленского с представителями крупнейших табачных компаний.

В ходе диалога речь шла о намерениях гигантов перевести главные офисы из Украины в соседние страны, а также урезать до минимума производство или же вовсе от него отказаться.

И хотя действия Зе команды идут врозь с рассказами Зеленского о важности увеличения инвестиций, в ОПУ заявляют о некоем взаимопонимании между сторонами.

- Для нас важен рост инвестиций в экономику Украины, поскольку это — увеличение количества рабочих мест и налоговых поступлений, - отметил Зеленский. - Табачные компании на сегодняшний день являются одними из наибольших налогоплательщиков и поступление налогов возрастает. За 9 месяцев текущего года отчисления в бюджет увеличились на 7,5% — почти до 30,5 миллиардов гривен. Для нас является приоритетом борьба с монополиями и строительство конкурентных рынков.

Впрочем, к какому реальному результату привела встреча главы государства с бегущими из страны инвесторами, неизвестно.

Напомним, из-за принятого Верховной Радой законопроекта №1049 все дистрибьюторы будут вынуждены повысить цены на пачку сигарет на 10-15 гривен. При этом наценка осядет в карманах у посредников, а не у табачных компаний, поэтому для последних это означает получение крупных потерь.