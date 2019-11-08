Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Позывной "Гиперлуп" потроллил Зеленского из-за нереальных инфраструктурных амбиций

14:00
Омелян считает Зеленского наивным мечтателем - фото 1
Омелян считает Зеленского наивным мечтателем

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, который запомнился украинцам обещанием на полном серьезе оформить в стране Hyperloop, решил постебать президента из-за намерений провести невозможные реформы.

Комментируя выступление лидера Зе команды на шестом международном экономическом форуме, Владимир Омелян решил применить тактику дикого тролля.

Наследник Омеляна "отменит" гиперлуп. Раскрыты детали

Не совсем соответствующие действительности рассказы Зеленского об Украине как о лучшем месте на Земле, стране-стартапе и так далее, экс-министр пожелал президенту удачи с Гиперлупом.

"Слушаю Зеленского на международном экономическом форуме, и вижу, что чувак реально за полшага до Гиперлупу. Ок, господин Зеленский, Вы уже построенные нами дороги назвали своими, наши законопроекты - своими законами, наш рост экономики и реформы - собственным достижением. Поэтому успеха с Гиперлупом. Только не забудьте, что эту идею изобрели в XIX столетии, а осовременил ее Маск", - написал Омелян на своей странице в Facebook.

В своем посте Омелян очень старательно намекает на то, что гарант занимается обещанием невозможного и даже стебал его близостью к намерениям внедрить в страну Hyperloop, хотя сам же занимался подобным. Только в куда большей степени.

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