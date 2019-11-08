Позывной "Гиперлуп" потроллил Зеленского из-за нереальных инфраструктурных амбиций

Омелян считает Зеленского наивным мечтателем

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, который запомнился украинцам обещанием на полном серьезе оформить в стране Hyperloop, решил постебать президента из-за намерений провести невозможные реформы.

Комментируя выступление лидера Зе команды на шестом международном экономическом форуме, Владимир Омелян решил применить тактику дикого тролля.

Не совсем соответствующие действительности рассказы Зеленского об Украине как о лучшем месте на Земле, стране-стартапе и так далее, экс-министр пожелал президенту удачи с Гиперлупом.

"Слушаю Зеленского на международном экономическом форуме, и вижу, что чувак реально за полшага до Гиперлупу. Ок, господин Зеленский, Вы уже построенные нами дороги назвали своими, наши законопроекты - своими законами, наш рост экономики и реформы - собственным достижением. Поэтому успеха с Гиперлупом. Только не забудьте, что эту идею изобрели в XIX столетии, а осовременил ее Маск", - написал Омелян на своей странице в Facebook.

В своем посте Омелян очень старательно намекает на то, что гарант занимается обещанием невозможного и даже стебал его близостью к намерениям внедрить в страну Hyperloop, хотя сам же занимался подобным. Только в куда большей степени.