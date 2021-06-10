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На Землі з'явився п'ятий океан

09:22
П'ятий океан - фото 1
П'ятий океан / nationalgeographic.com

На карти американського телеканалу National Geographic, що транслює науково-популярні фільми виробництва Національного географічного товариства США, тепер наноситимуть п’ятий океан. — Південний.

Слідом за National Geographic усі картографи світу переходять на таку практику.

Від 1915 року організація випускає карти, де вказано тільки чотири океани: Атлантичний, Тихий, Індійський та Північний Льодовитий. Однак відтепер там зʼявиться пʼятий.

«Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки ніколи не було згоди на міжнародному рівні, ми ніколи не визнавали його офіційно», — пояснив географ Національного географічного товариства Алекс Тейт.

У лютому цього року американське Національне управління океанічних і атмосферних досліджень також офіційно визнало Південний океан окремим від інших.

Нова політика National Geographic вплине на те, як школярі сприйматимуть розподіл світу, оскільки вони вчаться за шкільними картами.

«Одним з найбільших наслідків визнання океану є освіта. Студенти дізнаються інформацію про океанський світ через ті океани, які ви вивчаєте. Якщо ви не включите Південний океан, ви не дізнаєтесь про його особливості та про те, наскільки це важливо», — пояснив науковець.

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