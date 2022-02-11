На засіданні РНБО нарешті ввели санкції проти промосковського каналу "Наш"

Ворог отримав по заслугах / 24 канал

11 лютого відбулося виїзне засідання РНБО. Одним з його рішень було давно очікуване введення санкцій проти проросійський пропагандистів.

РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти телеканалу «Наш» (належить колишньому народному депутатові Євгену Мураєву) та російської компанії «Витрина ТВ», яка надає послуги з трансляції російських телеканалів.

«Впроваджено санкції проти компанії «Наша Прага» («Максі-ТВ»), проти компанії «Наш 24», «Наш 365» (телеканал «Наш») і компанії, яка безпосередньо є, наскільки ми поінформовані, власником усіх цих компаній, яка розташовується на Кіпрі в м. Лімасолі… Компанія, яка розташовується на Кіпрі, так само потрапила під наші обмежувальні санкції терміном на 5 років», - розповів журналістам секретар РНБО Данілов.

Рішення було прийнято на підставі петиції, 17 січня петиція із закликом запровадити санкції проти телеканалу «Наш» на сайті президента України набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Про інші деталі виїзного засідання Ради національної безпеки та оборони у Харкові були заслухані питання про стан територіальної оборони у регіонах та зовнішніх і внутрішніх ризиків, зокрема для морського судноплавства секретар РНБО Олексій Данілов говорив менш розлого.

«Питання розглядали в режимі «таємно». Доповідали представники нашої розвідки, представники наших військових. Окремо доповідав голова Державної прикордонної служби Сергій Васильович Дейнеко… У межах розгляду цього питання була окрема доповідь і розглядали питання щодо ризиків для морського судноплавства України з огляду на наміри Російської Федерації перекрити під приводом проведення військово-морських навчань райони Чорного та Азовського морів», – сказав Данілов.