Расследование MH17 Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

На Закарпатье вандалы повредили памятник венграм: Кулеба заявил о провокации

18:30
На Закарпатье вандалы повредили памятник венграм: Кулеба заявил о провокации - фото 1
На Закарпатье вандалы повредили памятник венграм: Кулеба заявил о провокации

В субботу, 13 июня, в Закарпатской области неизвестные повредили материалы Стены плача в Савеловском мемориальном парке. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал произошедшее провокацией, нацеленной на ухудшение украино-венгерских отношений.

В оккупированном Крыму вандалы осквернили могилы татар

О повреждении мемориала сообщил секретарь совета Свалявского мемориального парка Дьордь Дупко.

"Факты доказывают, что это могли сделать венгрофобы. Это явное политическое преступление против венгров, немцев и украинцев. Кому-то не понравилось описание правды, в материале выставки мы представили трагедию Закарпатья, включая интернирование венгров, немцев и других народов в 1944 года в сталинские лагеря", - заявил общественный деятель.

15 июня на инцидент отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в Закарпатье, кто-то хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией. Безусловно, расследованием этого позорного акта уже занимаются правоохранители. Убежден, виновных обязательно найдут и накажут, как это было с поджигателями Венгерского дома в Ужгороде", - заявил министр и подчеркнул важной венгерского меньшинства для Украины.

"Украинские венгры, как и представители других национальных меньшинств, является важной и неотъемлемой частью украинского общества. И я понимаю, что они не менее важны для Венгрии. Нельзя позволять использовать провокации для очередной раскрутки темы антивенгерских настроений в Украине и антиукраинских настроений в Венгрии и нагнетания напряжения в украинско-венгерских отношениях", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, вандалы облили краской памятник Небесной Сотне в Харькове – ФОТО.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Венгрия Дмитрий Кулеба МИД Украины памятник
Без табу
Другое на тему
Взятка Злочевского: Суд отправил под арест второго подозреваемого - фото 1
Взятка Злочевского: Суд отправил под арест второго подозреваемого
13:38
Украина возобновила полеты за рубеж: Куда можно улететь? - фото 1
Украина возобновила полеты за рубеж: Куда можно улететь?
11:32
COVID-19 cкосил жизни 900 украинцев и продолжает наступать - фото 1
COVID-19 cкосил жизни 900 украинцев и продолжает наступать
10:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
Вчера, 14:00
Геннадий Труханов утратил поддержку - фото 1
В чем сила, брат: Мэр Одессы Труханов теряет почву под ногами
Вчера, 11:15
Литва помнит - фото 1
Так важно помнить. Как страны Балтии оказались жертвами сталинского террора
Вчера, 10:15