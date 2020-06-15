На Закарпатье вандалы повредили памятник венграм: Кулеба заявил о провокации

На Закарпатье вандалы повредили памятник венграм: Кулеба заявил о провокации

В субботу, 13 июня, в Закарпатской области неизвестные повредили материалы Стены плача в Савеловском мемориальном парке. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал произошедшее провокацией, нацеленной на ухудшение украино-венгерских отношений.

О повреждении мемориала сообщил секретарь совета Свалявского мемориального парка Дьордь Дупко.

"Факты доказывают, что это могли сделать венгрофобы. Это явное политическое преступление против венгров, немцев и украинцев. Кому-то не понравилось описание правды, в материале выставки мы представили трагедию Закарпатья, включая интернирование венгров, немцев и других народов в 1944 года в сталинские лагеря", - заявил общественный деятель.

15 июня на инцидент отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в Закарпатье, кто-то хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией. Безусловно, расследованием этого позорного акта уже занимаются правоохранители. Убежден, виновных обязательно найдут и накажут, как это было с поджигателями Венгерского дома в Ужгороде", - заявил министр и подчеркнул важной венгерского меньшинства для Украины.

"Украинские венгры, как и представители других национальных меньшинств, является важной и неотъемлемой частью украинского общества. И я понимаю, что они не менее важны для Венгрии. Нельзя позволять использовать провокации для очередной раскрутки темы антивенгерских настроений в Украине и антиукраинских настроений в Венгрии и нагнетания напряжения в украинско-венгерских отношениях", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, вандалы облили краской памятник Небесной Сотне в Харькове – ФОТО.