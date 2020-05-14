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На Закарпатье рухнул кинотеатр, под завалами оказались люди – жуткие ФОТО

19:30
На Закарпатье рухнул кинотеатр, под завалами оказались люди – жуткие ФОТО - фото 1
На Закарпатье рухнул кинотеатр, под завалами оказались люди – жуткие ФОТО

В четверг, 14 мая, в г. Виноградов Закарпатской области обвалился заброшенный кинотеатр, один человек погиб.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным источника, во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказались 2 человека.

На Закарпатье рухнул кинотеатр, под завалами оказались люди – жуткие ФОТО - фото 200044

Подразделением ГСЧС был спасен 1 пострадавший и передан медработникам в удовлетворительном состоянии. Позже было деблокирован еще один человек, к сожалению без признаков жизни.

На месте инцидента работали 8 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

Напомним, во Львове кран рухнул на супермаркет – ФОТО.

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Новости Украина Закарпатье ГСЧС
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