На Закарпатье рухнул кинотеатр, под завалами оказались люди – жуткие ФОТО
На Закарпатье рухнул кинотеатр, под завалами оказались люди – жуткие ФОТО
В четверг, 14 мая, в г. Виноградов Закарпатской области обвалился заброшенный кинотеатр, один человек погиб.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным источника, во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказались 2 человека.
Подразделением ГСЧС был спасен 1 пострадавший и передан медработникам в удовлетворительном состоянии. Позже было деблокирован еще один человек, к сожалению без признаков жизни.
На месте инцидента работали 8 человек и 2 единицы техники ГСЧС.
Напомним, во Львове кран рухнул на супермаркет – ФОТО.
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