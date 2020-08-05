На Волыни священник поздравил Путина и поплатился
Настоятель храма в с. Гилиновка Волынской области Алексей Шаран поздравил с именинами президента РФ Владимира Путина и поплатился.
Об этом написал журналист Алексей Буянов в Facebook.
"Интересный момент ...Волынский священник московитской секты поздравил Ху*ла с днем ангела. Цензурных слов не хватает ...", - отметила работник СМИ.
Позже святой отец попытался оправдаться за свои действия.
"28 июля я приветствовал именинников, как всегда, с днем Ангела. По традиции, набранный текст взял на рассылку всем, кто носит имя Владимир. Поскольку хорошо не разбираюсь в смартфонах и Facebook, то по ошибке в рассылку попал президент РФ. Друзья увидели, подсказали - и я поздравления удалил", - отметил батюшка в Facebook.
Однако односельчан священника эти доводы не особо убедили и уже 5 августа они повесили свой замок на местную церковь.
Отметим, что поздравление Путина – не единственный проступок священника.
Так, 8 мая Алексей Шаран в грубой форме призвал убрать мак из символики окончания войны с Третьим Рейхом.
Напомним, принимал на почте: Московский поп "спалился" с наркотиками.