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На Волыни священник поздравил Путина и поплатился

Вчера, 18:00
На Волыни священник поздравил Путина и поплатился - фото 1
На Волыни священник поздравил Путина и поплатился

Настоятель храма в с. Гилиновка Волынской области Алексей Шаран поздравил с именинами президента РФ Владимира Путина и поплатился.

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Об этом написал журналист Алексей Буянов в Facebook.

"Интересный момент ...Волынский священник московитской секты поздравил Ху*ла с днем ангела. Цензурных слов не хватает ...", - отметила работник СМИ.

На Волыни священник поздравил Путина и поплатился - фото 203635

Позже святой отец попытался оправдаться за свои действия.

"28 июля я приветствовал именинников, как всегда, с днем Ангела. По традиции, набранный текст взял на рассылку всем, кто носит имя Владимир. Поскольку хорошо не разбираюсь в смартфонах и Facebook, то по ошибке в рассылку попал президент РФ. Друзья увидели, подсказали - и я поздравления удалил", - отметил батюшка в Facebook.

Однако односельчан священника эти доводы не особо убедили и уже 5 августа они повесили свой замок на местную церковь.

Отметим, что поздравление Путина – не единственный проступок священника.

На Волыни священник поздравил Путина и поплатился - фото 203633

Так, 8 мая Алексей Шаран в грубой форме призвал убрать мак из символики окончания войны с Третьим Рейхом.

Напомним, принимал на почте: Московский поп "спалился" с наркотиками.

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