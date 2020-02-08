На Волыни чиновник обворовал военных на миллионы - ФОТО

На Волыни чиновник обворовал военных на миллионы - ФОТО

Следователи ГБР заподозрили директора одного из предприятий в присвоении 6,2 млн грн при строительства казарм для служащих ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

По данным правоохранителей, директор предприятия, которое выполняло строительные работы и вносил недостоверные сведения в акты приема выполненных строительных работ. Подрядчик умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении трех зданий казарм ВСУ.

Строительные работы на военных объектах проводились с нарушением проектной документации, в частности, при строительстве вместо щебня использовались шлаковые отходы, уменьшалась толщина фундамента и стяжек, а также не проводилась надлежащая гидроизоляция конструкций.

По факту преступления, следователи ГБР огласили злоумышленнику подозрение по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, директору предприятия грозит срок от 7 до12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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