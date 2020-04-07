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На Винничине мужчина ранил 4 спецназовцев КОРД - ФОТО

14:00
На Винничине мужчина ранил 4 спецназовцев КОРД - ФОТО - фото 1
На Винничине мужчина ранил 4 спецназовцев КОРД - ФОТО

В понедельник, 6 апреля, в Винницкой области вооруженный преступник ранил 4 спецназовцев КОРД.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По данным источника, вечером в отделение полиции позвонил мужчина и пожаловался на неадекватное поведение вооруженного соседа. Прибыв на место, СОГ нарвалась на угрозы злоумышленника и вызвала КОРД. Во время штурма дома преступник начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего четверо полицейских получили ранения.

На Винничине мужчина ранил 4 спецназовцев КОРД - ФОТО - фото 198342

Позже он был задержан. На данный момент мужчина находится в больнице. По факту правонарушения открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") и ст. 348 УК ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

На Винничине мужчина ранил 4 спецназовцев КОРД - ФОТО - фото 198343

Санкция статей предусматривает срок до 15 лет лишения свободы.

Напомним, полицию обстреляли из ружья под Киевом. Копы бьют тревогу - ФОТО.

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