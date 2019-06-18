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На пешеходный мост Кличко заехал мотоциклист (ФОТО)

19:00
Мост Кличко притягивает неадекватных автомобилистов, мотоциклистов и пешеходов - фото 1
Мост Кличко притягивает неадекватных автомобилистов, мотоциклистов и пешеходов

В столице - множество мест с дурной славой, которые, как говорят, притягивают к себе потусторонние силы. И если это утверждение спорно, с тем, что мост Кличко притягивает неадекватов, не согласиться невозможно.

Разумеется, абсолютное большинство прогуливающихся по недавно открытому мосту людей, к числу ненормальных отнести нельзя, но буквально каждый день туда приходят и сомнительные личности.

Мостик Кличко вляпался в скандал. Опять – ФОТО, ВИДЕО

С самого момента открытия в день Киева пешеходный мост, объединивший Владимирскую горку и Крещатый парк начал "уставать". Не столько благодаря многочисленным провтыкам столичных властей и подрядчиков, сколько из-за реакции народа.

Увидевшие стекла вместо привычных бетонных плит люди тут же начали бросать в них камни, толпой по ним прыгать и всевозможными путями их ломать. А в один из таких моментов, когда копы ограждали проход по разбитым участкам, киевляне и вовсе массово рванули к мосту чтобы сделать селфи, стоя на треснувшем стекле.

Доходило даже до того, что проход по объекту закрывали полностью.

А в субботу, 16 июня, юные мажоры на "Мерседесе" решили по нему прокатиться. Неадекватов нашли, но оказалось, что при подходе к мосту как минимум с одной стороны отсутствуют какие-либо знаки, запрещающие проезд. Так что законным путем покарать их может быть сложно.

Впрочем, сразу после того, как скандал начал утихать, нашелся еще один "герой", который заехал на мост на мотоцикле.

На пешеходный мост Кличко заехал мотоциклист (ФОТО) - фото 182884
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