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На переходе сбили ветерана АТО с 4-летней дочкой

Вчера, 20:30
На переходе сбили ветерана АТО с 4-летней дочкой - фото 1
На переходе сбили ветерана АТО с 4-летней дочкой

В Киеве приключилось жуткое ЧП: легковушка сбила ветерана АТО и его маленькую дочурку.

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Инцидент произошел на бульваре Дружбы Народов. Сбив пешеходов, машина пролетела зеленые заграждения и влетела в забор.

Девочку в срочном порядке доставил в Охмадет свидетель аварии, а отца позже госпитализировала скорая.

На данный момент ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. Участник АТО также получил далеко не легкие травмы; в течении нескольких месяцев он не сможет передвигаться.

Напомним, недавно умер военнослужащий ВСУ Виталий Драган, которому отказал в лечении институт рака.

В 2017 году у участника АТО диагностировали опухоль лимфатической системы. Через год он обратился за положенной ему помощью в Институт рака, но …. нарвался на грубость.

Врач клиники Анна Губарева отказала ветерану в лечении, мотивируя свое решение тем, что тот "убивал на Востоке братский народ".

Парень молчать не стал и горе-врача уволили. А после восстановили. Позже она все же попросила прощения у солдата, но легче ему от этого не стало. Со временем для АТОшника собрали 45 тыс долл для лечения. Но к сожалению, деньги и иностранная медицина не помогли: мужчина скончался на днях в Стамбуле.

На днях умер военнослужащий ВСУ Виталий Драган, которому отказал в лечении институт рака.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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