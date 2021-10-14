На офіційних сторінках Генконсульства РФ привітали захисників України

У соцмережах на сторінках Генерального консульства Російської Федерації вранці 14 жовтня з'явилося повідомлення з привітанням з Днем захисника та захисниці України. Крім того, від імені консула виклали списки співробітників "дипломатичної установи" та ФСБ.

Привітання розмістили на сторінках фейсбуку та інстаграм. У тексті від імені шпигунів-дипломатів зазначили, що усвідомлюють всю ницість російської політики, а також бажають смерті диктатору Путіну.



Захисникам України росіяни побажали богатирського здоров'я, бездоганною витримки, тепла, радості та мирного неба над головою.

Несподіване привітання

Окрім щиросердного признання у вчиненні злочинів Кремлем, на сторінці консульства також написали про те, що після такої публікації їм, скоріш за все, доведеться поїхати додому:

Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні. Ми не підтримуємо політику нашої держави стосовно України. В той час, коли політичне керівництво Росії віроломно окупувала Крим і Донбас, на більшій території РФ люди живуть в злиднях і лихах. Розуміємо, що, швидше за все, після цих поздоровлень ми будемо змушені повернутися додому. Слава Україні! Генеральний консул Дем'яненко І.

До привітань також приєдналися:

співробітники служби зовнішньої розвідки РФ "Заслон"

Алексєєв Антон 29.06.1996 р.н.

Графов Олексій 31.12.1977 р.н.

Панін Олександр 18.03.1986 р.н.

Перов Олексій 22.06.1987 р.н.

працівники МЗС РФ

Дем'яненко Ігор 19.06.1963 р.н. (генеральний консул РФ)

Чернега Олег 19.08.1983 р.н. (віце-консул)

співробітники Головного управління Генерального штабу ЗС РФ

Коміссарчук Миколай 01.03.1975 (аташе)

Сатункін Михайло 31.07.1977 (консул-радник)

адміністративно-технічний персонал

Пауданен Олена 21.07.1961 р.н.

Гордєєв Олексій 21.09.1976 р.н.

Журба Дмитро 14.09.1975 р.н.

Корсаков Олег 08.10.1961 р.н.

Гордєєва Жанна 28.08.1975 р.н.

Журба Юлія 21.09.1979 р.н.

Корсакова Любов 06.03.1964 р.н.

співробітники з числа громадян України

Павлова Марина 03.02.1983 р.н.

Бліндерова Олена 22.11.1978 р.н.

Данілюк Марія 01.08.1985 р.н.

Криштофорова Лариса 08.02.1977 р.н.

Ноздрачова Тетяна 16.11.1958 р.н.

Осауленко Сергій 04.10.1964 р.н.

Верлока Петро 29.06.1953 р.н

Реута Тетяна 01.10.1967 р.н.

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