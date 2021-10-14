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На офіційних сторінках Генконсульства РФ привітали захисників України

12:05
На офіційних сторінках Генконсульства РФ привітали захисників України - фото 1

У соцмережах на сторінках Генерального консульства Російської Федерації вранці 14 жовтня з'явилося повідомлення з привітанням з Днем захисника та захисниці України. Крім того, від імені консула виклали списки співробітників "дипломатичної установи" та ФСБ.

Привітання розмістили на сторінках фейсбуку та інстаграм. У тексті від імені шпигунів-дипломатів зазначили, що усвідомлюють всю ницість російської політики, а також бажають смерті диктатору Путіну.

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Захисникам України росіяни побажали богатирського здоров'я, бездоганною витримки, тепла, радості та мирного неба над головою.

Несподіване привітання

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Окрім щиросердного признання у вчиненні злочинів Кремлем, на сторінці консульства також написали про те, що після такої публікації їм, скоріш за все, доведеться поїхати додому:

Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні. Ми не підтримуємо політику нашої держави стосовно України. В той час, коли політичне керівництво Росії віроломно окупувала Крим і Донбас, на більшій території РФ люди живуть в злиднях і лихах. Розуміємо, що, швидше за все, після цих поздоровлень ми будемо змушені повернутися додому. Слава Україні! Генеральний консул Дем'яненко І.
На офіційних сторінках Генконсульства РФ привітали захисників України - фото 209418

До привітань також приєдналися:

співробітники служби зовнішньої розвідки РФ "Заслон"

  • Алексєєв Антон 29.06.1996 р.н.
  • Графов Олексій 31.12.1977 р.н.
  • Панін Олександр 18.03.1986 р.н.
  • Перов Олексій 22.06.1987 р.н.

працівники МЗС РФ

  • Дем'яненко Ігор 19.06.1963 р.н. (генеральний консул РФ)
  • Чернега Олег 19.08.1983 р.н. (віце-консул)

співробітники Головного управління Генерального штабу ЗС РФ

  • Коміссарчук Миколай 01.03.1975 (аташе)
  • Сатункін Михайло 31.07.1977 (консул-радник)

адміністративно-технічний персонал

  • Пауданен Олена 21.07.1961 р.н.
  • Гордєєв Олексій 21.09.1976 р.н.
  • Журба Дмитро 14.09.1975 р.н.
  • Корсаков Олег 08.10.1961 р.н.
  • Гордєєва Жанна 28.08.1975 р.н.
  • Журба Юлія 21.09.1979 р.н.
  • Корсакова Любов 06.03.1964 р.н.

співробітники з числа громадян України

  • Павлова Марина 03.02.1983 р.н.
  • Бліндерова Олена 22.11.1978 р.н.
  • Данілюк Марія 01.08.1985 р.н.
  • Криштофорова Лариса 08.02.1977 р.н.
  • Ноздрачова Тетяна 16.11.1958 р.н.
  • Осауленко Сергій 04.10.1964 р.н.
  • Верлока Петро 29.06.1953 р.н
  • Реута Тетяна 01.10.1967 р.н.

агенти ФСБ на території Харкова, яких вигнали з правоохоронних структур України

  • Ляшевський Віктор 17.07.1955 р.н.
  • Коваль Володимир 17.06.1960 р.н.
  • Конарєв Володимир 18.02.1956 р.н.
  • Мельниченко Андрій 02.08.1984 р.н.
  • Ляшенко Миколай 08.03.1949 р.н.
  • Чесноков Олександр 13.06.1953 р.н.
  • Чумаков Миколай 14.06.1956 р.н.

На офіційних сторінках Генконсульства РФ привітали захисників України - фото 209417

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