На офіційних сторінках Генконсульства РФ привітали захисників України
У соцмережах на сторінках Генерального консульства Російської Федерації вранці 14 жовтня з'явилося повідомлення з привітанням з Днем захисника та захисниці України. Крім того, від імені консула виклали списки співробітників "дипломатичної установи" та ФСБ.
Привітання розмістили на сторінках фейсбуку та інстаграм. У тексті від імені шпигунів-дипломатів зазначили, що усвідомлюють всю ницість російської політики, а також бажають смерті диктатору Путіну.
Захисникам України росіяни побажали богатирського здоров'я, бездоганною витримки, тепла, радості та мирного неба над головою.
Несподіване привітання
Окрім щиросердного признання у вчиненні злочинів Кремлем, на сторінці консульства також написали про те, що після такої публікації їм, скоріш за все, доведеться поїхати додому:
До привітань також приєдналися:
співробітники служби зовнішньої розвідки РФ "Заслон"
- Алексєєв Антон 29.06.1996 р.н.
- Графов Олексій 31.12.1977 р.н.
- Панін Олександр 18.03.1986 р.н.
- Перов Олексій 22.06.1987 р.н.
працівники МЗС РФ
- Дем'яненко Ігор 19.06.1963 р.н. (генеральний консул РФ)
- Чернега Олег 19.08.1983 р.н. (віце-консул)
співробітники Головного управління Генерального штабу ЗС РФ
- Коміссарчук Миколай 01.03.1975 (аташе)
- Сатункін Михайло 31.07.1977 (консул-радник)
адміністративно-технічний персонал
- Пауданен Олена 21.07.1961 р.н.
- Гордєєв Олексій 21.09.1976 р.н.
- Журба Дмитро 14.09.1975 р.н.
- Корсаков Олег 08.10.1961 р.н.
- Гордєєва Жанна 28.08.1975 р.н.
- Журба Юлія 21.09.1979 р.н.
- Корсакова Любов 06.03.1964 р.н.
співробітники з числа громадян України
- Павлова Марина 03.02.1983 р.н.
- Бліндерова Олена 22.11.1978 р.н.
- Данілюк Марія 01.08.1985 р.н.
- Криштофорова Лариса 08.02.1977 р.н.
- Ноздрачова Тетяна 16.11.1958 р.н.
- Осауленко Сергій 04.10.1964 р.н.
- Верлока Петро 29.06.1953 р.н
- Реута Тетяна 01.10.1967 р.н.
агенти ФСБ на території Харкова, яких вигнали з правоохоронних структур України
- Ляшевський Віктор 17.07.1955 р.н.
- Коваль Володимир 17.06.1960 р.н.
- Конарєв Володимир 18.02.1956 р.н.
- Мельниченко Андрій 02.08.1984 р.н.
- Ляшенко Миколай 08.03.1949 р.н.
- Чесноков Олександр 13.06.1953 р.н.
- Чумаков Миколай 14.06.1956 р.н.