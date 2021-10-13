Агентурний провал: з України видворили радника посла Росії

З України видворили російського розвідника

Про це стало відомо з джерел Без Табу у дипломатичних колах. Черніков до свого відрядження до Києва працював у Бельгії. Але "погорів" на справі Скрипалів. Коли ж країни ЄС масово видворяли скомпрометованих російських агентів, його оголосили персоною non grata та відправили додому.

В Україну ж "дипломат" прибув замість свого колеги Олексія Овсяннікова, якого терміново евакуйовували до Росії у жовтні 2020.

Підхопив COVID-19 від коханки

46-річний Овсянніков працював у Києві радником-посланником ще з 2017 року. Насправді ж ніяким дипломатом він ніколи не був. Оскільки є кадровим співробітником головного управління генерального штабу РФ.

Довгий час він працював у Вірменії та займався питаннями підтримки складної ситуації на окупованих територіях Азербайджау. Після закінчення відрядження під виглядом дипломата намагався потрапити на роботу до Естонії. Візу у європейській країні йому не надали, а от в Україну він потрапив.

Російський розвідник під керівництвом старшого радника посольства Міхайла Журавльова мав займатися налагодженням стосунків з дипломатами з інших країн. Найбільше його цікавили представники держав-членів Організації Договору про колективну безпеку, оскільки він міг отримувати від них секретні дані.



Водійське посвідчення російського розвідника Овсяннікова / Фото 24 каналу

Втім, здобути якусь важливу інформацію окупант так і не зміг. А у 2020 році його кар'єру спіткали серйозні провали. Відрядження "дипломата" достроково закінчилося через пандемію.

Він підчепив COVID-19 від коханки у посольстві, після чого керівництво вирішило евакуювати його з України до дружини та двох дітей. За деякими даними, терміновий від'їзд "дипломата" пов'язаний зовсім не з важким перебігом хвороби, а з тим, що він мав стосунки з дружиною одного зі своїх впливових колег. Так чи інакше, місце фактично заступника керівника російських військових розвідників в Україні стало вакантним. І вже незабаром на його місце прибув Черніков.

Колишній член дипломатичної місії РФ при штаб-квартирі НАТО

Уродженця Естонії Євгена Чернікова перекинули на посаду заступника керівника військової розвідки російського генштабу в Україні у жовтні 2020 року. У Києві він мешкав на Солом'янській вулиці, користувався Volksvagen Passat з дипломатичними номерами та був частим гостем в елітних борделях столиці.

До свого відрядження у Київ офіцер працював у дипломатичній місії РФ при штаб-квартирі НАТО в Брюселі. Втім, його разом із дружиною Веронікою, двома доньками та сином звідти викинули через нахабне отруєння росіянами Сергія Скрипаля у Солсбері

Успіхами у підривній діяльності в Україні Черніков, як і його попередній колега, похизуватися не може. Його швидко розкрили, а на річницю окупації Криму він взагалі отримав "привіт" від активістів у вигляді появи біля посольства, машини та будинку плакатів з надписами "Крим – це Україна".



Службова машина Чернікова / Фото prportal.com.ua

Робота спецслужбіста держави-агресора в Україні закінчилася 24 травня. За проведення розвідувальних дій проти України його оголосили персоною non grata та відправили додому. А от його шеф Журавльов, на жаль, залишається у нашій державі попри всі факти причетності до військової агресії країни-терориста.

Керує розвідниками-дипломатами, які працюють в Україні

Офіційно 61-річний Михайло Журавльов став старшим радником посольства Росії в Україні у 2019 році. Його закинули до Києва для керування військовими розвідниками, що працюють у нашій державі під прикриттям російського МЗС.



Навіть росіяни знають, що Kyiv not Kiev / Фото візитівки Михайла Журавльова

Головним завданням, яке Журавльову поставили у Кремлі, була організація роботи агентів та забезпечення їх прикриттям. Юридично сам він за рамки ведення дипломатичної діяльності досі не вийшов. Тому його досі не депортували.

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Однак і розгорнутися офіцеру генштабу РФ в Україні не дають, оскільки найближчі його заступники постійно на швидко компрометують себе та їдуть додому.

Окупант постійно спілкується зі своїми колегами, які раніше працювали у посольстві та були оголошені персонами non grata ще до його прибуття до України.



Незабаром Журавльова можуть відкликати з Києва через провали у роботі / Фото з соцмереж

За даними джерел Без Табу, саме через Журавльова та його підлеглих осередки проросійськиї партій вирішують питання фінансування та організації антиукраїнських акцій. Наприклад, не обійшлося без участі російських спецслужбістів проведення хресної ходи УПЦ МП. Крім того, керівник дипломатичної розвідки РФ в Україні відповідає за збір секретної інформації про оборонні здатності нашої держави, компромату на високопосадовців та передачу цих даних до Москви.

Однак у Кремлі роботою Журавльова не задоволені. Оскільки робота майже всієї так званої "посольської резидентури" провалена. Тому незабаром у Кремлі можуть відкликати свого розвідника.