На Місяці виявили воду

Місяць розкриває свої таємниці / Піксабей

Китайські вчені виявили воду у зразку місячного ґрунту, доставленого на Землю місією Chang’E-5 у грудні 2020 року.

"Ми публікуємо аналіз результатів, заснованих на даних у спектрах відображення від 0.48 до 3.2 мікрометрів, отриманих апаратом, що спускається, зонда Chang’E-5... За нашими підрахунками, в зразку місячного грунту міститься 120 мільйонних часток води, здебільшого, яка з'явилася в ньому завдяки сонячному вітру", - йдеться у статті, опублікованій на сайті наукового журналу Science Advances.

Як зазначається, зразки ґрунту масою 1,731 кг були зібрані у північній частині області "Океан Бур" 1 грудня 2020 року і доставлені на Землю 17 грудня того ж року.

Китайська місія з дослідження Місяця Chang’E-5 була запущена 23 листопада 2020 року. Вона складається зі спускної платформи і засобу доставки зразків. Це перша місія Китаю з доставки зразків, яка мала за мету доправити на Землю не менше 2 кг реголіту і зразків порід. Це перша місія з доставки зразків з Місяця з 1976 року (Луна-24).

Океан Бур — найбільше місячне море. Лежить на заході видимого боку. Має неправильну форму й витягнутий із північного заходу на південний схід. На сході зливається з численними іншими морями та затоками. Найбільший розмір — 2500 км (із прилеглими морями — 3000 км), а площа — понад 2 млн км2.