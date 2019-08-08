На мероприятия с участием Зеленского потратили 700 тысяч

На мероприятия Зеленского в месяц тратятся почти 350 тысяч

Официальные встречи и другие мероприятия, где появлялся президент Украины, обходятся госбюджету в копеечку. Впрочем, другие главы государств тратили не многим меньше.

Так, в ответе "УНН" Государственного управления делами, которое возглавляет бывший КВНщик и родственник создателей Лили Смеха, сказано, что с момента инаугурации только лишь на мероприятия с Зеленским потратили без малого 744 тысячи гривен.

Большая часть средств ушла на приёмы дипломатом и делегаций других государств - как раз в первый день президенства.

"Кассовые расходы Государственного управления делами с 20 мая по 30 июля 2019 по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Администрации Президента Украины" на обеспечение мероприятий при участии президента Украины Владимира Зеленского составляли 724,2 тыс. гривень, из них на мероприятия с участием дипломатических представителей иностранных государств - 396,2 тысяч гривен", - сказано в документе.

Среди прочих расходов только лишь на цветы было выделено 70 тысяч гривен.

Напомним, среднемагистральные перелеты президента обойдутся государству в 35 миллионов гривен. При этом тендер на осуществление перевозок выиграла компания Игоря Коломойского Wind Rose, а на один день запланированы расходы в виде оплаты 10 полетов.

Как известно, Владимиру Зеленскому за работу на посту президента Украины в мае была начислена зарплата в 12 тысячи 727 гривен, а в июне - 28 тысяч без учетов налогов.