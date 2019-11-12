На Майдане в Киеве снова начали незаконно достраивать этаж к сталинке ВИДЕО

Владельцы незаконного строительства проявили упрямство

Днем во вторник, 12 ноября, стало известно, что скандальная надстройка, затеянная ради нескольких лишних квадратов в самом сердце столицы, была возобновлена. При этом законность строительства, как и прежде, никаких вопросов не вызывает. Любые полученные владельцами квартиры разрешения ничтожны.

Сегодня на странице сообщества "Київність" в Facebook опубликовали видео с места ЧП, свидетельствующего о перезапуске строительных работ на крыше высотки на улице Софиевской, 1.

В КГГА утверждают, что знают о вопиющей попытке владельцев продолжить незаконое строительство. Хозяева квартиры с видом на Майдан утверждают, что полученные ими в ГАСК разрешительные документы легальны, хотя никто в здравом уме не должен был давать добро на уничтожение исторического вида центра Киева.

Чиновники столичной администрации подчеркивают, что "разбираются с вопросом" и будут готовиться к повторному сносу жлобзастройки. При этом в мэрии отметили, что существует вероятность того, что на крыше высотки просто чинят покрытие.

Как известно, огласка вопиющего нарушения всех норм строительства и торговлей совестью произошла в середине октября, и не благодаря борющимся с дебильной надстройкой чиновникам, а из-за возмущенных жителей Киева.

Прогуливающиеся по центру столицы люди обратили внимание на дикий трэш, и начали возмущаться жлобством строителей, помноженным на сопоставимых размеров жадность. Так что если бы не реакция общества, всем чиновникам было бы глубоко наплевать на изуродованный вид Майдана.

После того, как скандал разгорелся, в КГГА натравили на жлобзастройку работников "Киевблагоустройства", которые за день демонтировали мансарду.