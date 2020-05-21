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На Луганщине погиб комбат батальона "Луганск-1"

09:25
На Луганщине погиб комбат батальона "Луганск-1" - фото 1
На Луганщине погиб комбат батальона "Луганск-1"

В среду, 20 мая, в с. Трехизбенка Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Во время выполнения задания командования штаба ООС Сергей Губанов с тремя бойцами батальона "Луганск-1" подвергся атаке российских боевиков. К сожалению, комбат не пережил полученных травм, остальные бойцы были госпитализированы с тяжелыми ранениями. На данный момент они получают медпомощь в военном госпитале.

"Личный состав национальной полиции Украины выражает искренние соболезнования семье Сергея Губанова, его родным и близким. Светлая память о легендарном комбате навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что в день гибели Сергея Губанова президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию СМИ по итогам прошедшего года и в очередной раз подтвердил свою верность "дипломатической" линии решения донбасского вопроса. В то же время гарант заявил, что никогда не запрещал ВСУ стрелять в ответ на провокации боевиков. Подробности читайте по ссылке.

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