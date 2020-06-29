Сергей Шкарлет Взрыв дома на Позняках Наводнение на Прикарпатье Андрей Балонь Карантин в Украине война на Донбассе Досье

На Луганщине обвалилась шахта, есть пострадавшие

14:09
На Луганщине обвалилась шахта, есть пострадавшие - фото 1
На Луганщине обвалилась шахта, есть пострадавшие

В Луганской области обвалилась угольная шахта. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Пытался пошутить: Порошенко унизил шахтера

Об этом написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу г. Лисичанск. Соболезнования близким погибшего", - сообщил чиновник.

На Луганщине обвалилась шахта, есть пострадавшие - фото 202066

Отметим, что профессия шахтера является одной из самых опасных в мире. К сожалению, Украина не является исключением. Так, в 2019 г. на одной из шахт во Львовской области погибли рабочие. Тогда на место ЧП поспешил прибыть новоизбранный президент Владимир Зеленский. Закончился визит конфликтом со СМИ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
шахтеры Луганская область Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Иран отправил самописец сбитого лайнера "МАУ" во Францию - фото 1
Иран отправил самописец сбитого лайнера "МАУ" во Францию
19:00
COVID-19 в Украине: МОЗ обновил неутешительную статистику - фото 1
COVID-19 в Украине: МОЗ обновил неутешительную статистику
09:27
Русские платят талибам за убийство американских военных - фото 1
Кремль нанимал боевиков Талибана за убийства американских военных в Афганистане
27 июня, 23:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
Вчера, 19:30
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
22 июня, 11:30