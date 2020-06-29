На Луганщине обвалилась шахта, есть пострадавшие

На Луганщине обвалилась шахта, есть пострадавшие

В Луганской области обвалилась угольная шахта. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Об этом написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу г. Лисичанск. Соболезнования близким погибшего", - сообщил чиновник.

Отметим, что профессия шахтера является одной из самых опасных в мире. К сожалению, Украина не является исключением. Так, в 2019 г. на одной из шахт во Львовской области погибли рабочие. Тогда на место ЧП поспешил прибыть новоизбранный президент Владимир Зеленский. Закончился визит конфликтом со СМИ.