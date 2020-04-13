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На Кировоградщине заживо сгорели дети: Раскрыты детали

08:30
На Кировоградщине заживо сгорели дети: Раскрыты детали - фото 1
На Кировоградщине заживо сгорели дети: Раскрыты детали

В воскресенье, 12 апреля, в Кировоградской области сгорели маленькие дети.

Под Черновцами заживо сгорели дети: Раскрыты детали

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На Кировоградщине заживо сгорели дети: Раскрыты детали - фото 198593

"В 13:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Набережной с. Костомаровка Бобринецкого района. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения установлено, что возгорание возникло в жилом доме площадью 24 м². Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасателями обнаружены тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 рождения", - говорится в сообщении.

На Кировоградщине заживо сгорели дети: Раскрыты детали - фото 198592

Спустя три часа пожар ужалось ликвидировать. К борьбе с огнем привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники 24-й Государственной пожарно-спасательной части г. Бобринец. Обстоятельства гибели детей выясняются.

Напомним, в Волынской области из-за недостатков конструкции печного отопления сгорел дом. В конце концов ГСЧСникам удалось локализировать пожар. После осмотра места происшествия, спасатели обнаружили тела двух детей 2014 и 2017 гг. рождения. Подробнее читайте по ссылке.

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ГСЧС Кировоградская область дети пожар Новости Украина
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