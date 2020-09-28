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На Киевщине "гости" с Востока чуть не застрелили бизнесмена: Все подробности – ФОТО

18:00
На Киевщине "гости" с Востока чуть не застрелили бизнесмена: Все подробности – ФОТО - фото 1
На Киевщине "гости" с Востока чуть не застрелили бизнесмена: Все подробности – ФОТО

В Киевской области выходцы с Ближнего Востока попытались застрелить бизнесмена.

В центре Киева застрелили известного пластического хирурга - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"На днях на жителя одного из сел Обуховщины напали неизвестные с оружием. Злоумышленники встретили его на дороге, сделав вид, что ремонтируют автомобиль. Когда мужчина предложил им помощь, они выстрелили в него. К счастью, пуля попала в машину. Нападавшие похитили у потерпевшего большую сумму денег и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

На Киевщине 'гости' с Востока чуть не застрелили бизнесмена: Все подробности – ФОТО - фото 206033

Позже злоумышленники были задержаны сотрудниками СБУ и Нацполиции. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, кастет, мобильные терминалы, банковские карточки, пакеты с деньгами, пластиковую маску.

На Киевщине 'гости' с Востока чуть не застрелили бизнесмена: Все подробности – ФОТО - фото 206035

По факту преступления открыто уголовное производство . 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в центре Киева преступник застрелил маленького.

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