Владимир Зеленский Убийство Кучапина Луцкий террорист Карантин в Украине война на Донбассе Досье

На Херсонщине мужчина открыл стрельбу, есть раненый

14:34
На Херсонщине мужчина открыл стрельбу, есть раненый - фото 1
На Херсонщине мужчина открыл стрельбу, есть раненый

В четверг, 30 июля, в Херсонской области мужчина открыл стрельбу из окна собственного дома. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

В Киеве неизвестный подстрелил иностранцев: Раскрыты детали

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Средь бела дня, в жилом районе одного из сел Херсонской области, «особа» с признаками наркотического опьянения, закрывшись в доме, на фоне неприязненных отношений со знакомым, начала стрельбу из охотничьего ружья. Один человек ранен. Первоочередными мерами полицейских и работников КОРД место события было оцеплено", - говорится в сообщении.

Позже правоохранители уговорили преступника сложить оружие; на данный момент он задержан. Потерпевшему была оказана первая помощь и его жизни ничто угрожает.

Напомним, в Николаеве активист "Свободы" был ранен из пистолета: Что известно?

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Херсонская область Национальная полиция стрельба Новости События
Без табу
Другое на тему
Кравчук занял место Кучмы - фото 1
Зеленский назначил Кравчука главой делегации Украины в Минске
17:00
Одарченко встречу с избирателями проиграл - фото 1
Пьяного нардепа от "Слуги народа" побили на пляже под крики "ганьба!" (ВИДЕО)
16:20
СБУ займется экстрадицией "вагнеровцев" из Беларуси - фото 1
СБУ займется экстрадицией "вагнеровцев" из Беларуси
14:09
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30