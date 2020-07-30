На Херсонщине мужчина открыл стрельбу, есть раненый

На Херсонщине мужчина открыл стрельбу, есть раненый

В четверг, 30 июля, в Херсонской области мужчина открыл стрельбу из окна собственного дома. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Средь бела дня, в жилом районе одного из сел Херсонской области, «особа» с признаками наркотического опьянения, закрывшись в доме, на фоне неприязненных отношений со знакомым, начала стрельбу из охотничьего ружья. Один человек ранен. Первоочередными мерами полицейских и работников КОРД место события было оцеплено", - говорится в сообщении.

Позже правоохранители уговорили преступника сложить оружие; на данный момент он задержан. Потерпевшему была оказана первая помощь и его жизни ничто угрожает.

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