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На хабарі попалися керівники Харківської облради

08:20
У облраді - обшуки - фото 1
У облраді - обшуки

Антикорпупційні органи викрили заступника голови Харківської обласної ради у вимаганні понад одного мільйона гривень хабаря, повідомила ввечері четверга пресслужба Національного антикорупційного бюро.

НАБУ та САП викрили «на гарячому» заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката після отримання ними останньої частини неправомірної вигоди у 1 млн 50 тис грн. Кошти вимагали від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Неправомірну вигоду передавали частинами, після отримання останнього транша у 350 тис грн учасників корупційного злочину й викрили», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру, їхні імена не називаються.

«Перевіряється інформація про причетність до вчиненого злочину інших осіб», – йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають - в НАБУ обіцяють незабаром повідомити деталі.

За інформацією джерел, мова може йти про заступника голови облради Андрія Малиша (обраний від ОПЗЖ). В його кабінеті відбувся обшук. Так само обшукували й кабінети голови облради Артура Товмасяна (обраний від партії "Слуга народу") і секретаря бюджетної комісії Харківської облради Сергія Гладкоскока (обраний від ОПЗЖ).

Як пише Depo.Харків, близько 10 працівників НАБУ прибули до Будинку рад сьогодні, 22 липня, о 18:30. Їх метою був 3 поверх Будинку рад, де кабінети керівників Харківської обласної ради.

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