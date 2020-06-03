"На Донбассе гражданская война": Глава Vogue Ukraine вляпалась в дикий скандал

"На Донбассе гражданская война": Директор Vogue Ukraine вляпалась в дикий скандал

Директор журнала Vogue Ukraine Юлия Пелипас заявила, что война на Донбассе является гражданской.

Об этом она написала в Instagram.

"У меня нет слов по поводу того, что происходит в этом мире. Мы являемся свидетелями гражданской войны в моей стране и это были самые болезненные события в нашей жизни. В эти дни я чувствую сомнения, правильно ли я приняла решение, дав жизнь двум людям, которые появились в мире, ставшим сумасшедшим. Мира, любви и терпения всем вам", - написала Юлия Пелипас.

После всплеска негодования в соцсетях, девушка попыталась извиниться.

"Дорогие украинцы. Я допустила ошибку. Исправила ее. Это не моя гражданская позиция. Осознаю, насколько это ужасная ошибка. Приношу свои извинения, — написала директор украинского Vogue", - заявила директор Vogue Ukraine.