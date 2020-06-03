"На Донбассе гражданская война": Глава Vogue Ukraine вляпалась в дикий скандал
Директор журнала Vogue Ukraine Юлия Пелипас заявила, что война на Донбассе является гражданской.
Об этом она написала в Instagram.
"У меня нет слов по поводу того, что происходит в этом мире. Мы являемся свидетелями гражданской войны в моей стране и это были самые болезненные события в нашей жизни. В эти дни я чувствую сомнения, правильно ли я приняла решение, дав жизнь двум людям, которые появились в мире, ставшим сумасшедшим. Мира, любви и терпения всем вам", - написала Юлия Пелипас.
После всплеска негодования в соцсетях, девушка попыталась извиниться.
"Дорогие украинцы. Я допустила ошибку. Исправила ее. Это не моя гражданская позиция. Осознаю, насколько это ужасная ошибка. Приношу свои извинения, — написала директор украинского Vogue", - заявила директор Vogue Ukraine.
Отметим, что в украинском шоу-бизнесе регулярно вспыхивают скандалы из-за неверной трактовки событий на востоке и юге Украины. Так, осенью 2019 г. украинский певец Олег Винник отказался отвечать на простой вопрос, чьим является Крым. Подробности читайте по ссылке.