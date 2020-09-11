На ЧАЭС начали испытания нового ядерного хранилища

В четверг, 10 сентября, на территории недостроенных энергоблоков Чернобыльской АЭС впервые загрузили в хранилище отходов ядерного топлива тепловыделяющие элементы. Храниться они будут следующие 100 лет.

Как сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения, так называемые "горячие" испытания проекта ХОЯТ-2, над реализацией которого несколько лет трудились представители американского компании Holtec International.

В рамках испытаний из действующего и морально устаревшего хранилища отработанного ядерного топлива сотрудники ЧАЭС переместят 186 тепловыделяющих сборок в ХОЯТ-2. За несколько месяцев изучения работы объекта в условиях экспуатации станет ясно, сможет ли разработанный инженерами объект удерживать радиацию.

- С временного хранилища "мокрого" типа - ХОЯТ-1 - перевезли первую партию из 9 отработанных топливных сборок. Перевозка осуществляется специальным вагоном-контейнером, который дополнительно выполняет функцию защиты персонала от радиационного облучения. Затем топливные сборки режут, перепаковывают, высушивают, герметизируют в специальных пеналах, которые закладывают на хранение в бетонные ячейки нового хранилища. Всего за время работы ЧАЭС с 1977 до 2000 года на ней скопилось более 21 тысячи тепловыделяющих сборок. На размещение их всех в новом хранилище уйдет около 10 лет.

Срок эксплуатации ХОЯТ-2 - 100 лет. За это время, по задумке реализаторов идеи, в агентстве по управлению Зоной отчуждения должны решить, что делать с отработанным топливом в дальнейшем.