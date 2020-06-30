На адвоката Юлии Кузьменко сшили уголовное дело

Добоша обвиняют в создании помех работе судьи

Ветеран войны на Донбассе Влад Добош, который представляет интересы волонтера Юлии Кузьменко в абсурдном уголовном деле, где ее сделали обвиняемой при наличии алиби и отсутствии доказательств вины, сам стал фигурантом производства.

На своей странице в Facebook юрист отметил о том, что ему удалось получить хоть какую-то конкретику о сшитом против него деле.

О том, что само производство существовало, было известно давно, но ни с его квалификацией, ни с процессуальным статусом представители ментовско-прокурорской системы почему-то не спешили.

Теперь же, судя по документам, которые опубликовал Добош, ему инкриминируют вмешательство в деятельность служителей Фемиды:

"Наконец получил хоть какую-то официальную информацию об открытом против меня деле, связанном с заседанием по делу Шеремета. Квалифицировали по части первой статьи 376 УК Украины - "Вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения".

Как именно адвокат "мешал работе судьи", неизвестно.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.