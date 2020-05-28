Дело Шеремета: менты изменили маршрут подозреваемых для подтверждения их вины

Ментов поймали на подтасовке доказательств по делу Шеремета

Мусора, которые ведут расследование убийства российского журналиста Павла Шеремета, занимаются подменой документов ради того, чтобы их версия случившегося была более убедительной и могла прокатить в суде.

Как утвреждают журналисты проекта Слідство.Інфо, если раньше аваковские подчиненные рассказывали якобы об одном маршруте движения обвиняемых после закладки взрывчатки, то теперь его решили изменить.

В новом тексте подозрения схему движения сократили, чтобы она была более правдоподобной и якобы "доказывала причастность к преступлению Антоненко и Кузьменко".

Как утверждают мусора, после отхода злоумышленников от места парковки автомобиля Павла Шеремета они вернулись на улицу Олеся Гончара, где через переулок Чеховский свернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Гончара. Такой маршрут, по версии следаков, якобы свидетельствует о том, что "Антоненко и Кузьменко в ночь перед убийством вернулись в дом на ул Гончара, 28Б". Там якобы жил "Риффмастер", хотя сам боец ССО эту информацию опровергает.

Новый, сокращенный маршрут преступников, по версии следователей

Впрочем, куда более важен тот факт, что на самом деле подкладывающие взрывчатку под машину журналиста пошли намного дальше, чем по новой официальной версии ментов. На самом деле, киллеры пошли намного дальше. Продвинувшись по улице Липинского, они ушли на Бульварно-Кудрявскую.

Настоящий маршрут убийц Шеремета Примечательно и то, что в ходе брифинга в декабре глава нацполиции и сам Аваков рассказывали о том, что на Бульварно-Кудрявской "Антоненко и Кузьменко были". Первоначальный маршрут, обнародованный следователями В общем, журналисты пришли к выводу, что мусора подтасовывают факты для того, чтобы доказать вину Антоненко и Кузьменко.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.