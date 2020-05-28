Дело Шеремета: менты изменили маршрут подозреваемых для подтверждения их вины
Мусора, которые ведут расследование убийства российского журналиста Павла Шеремета, занимаются подменой документов ради того, чтобы их версия случившегося была более убедительной и могла прокатить в суде.
Как утвреждают журналисты проекта Слідство.Інфо, если раньше аваковские подчиненные рассказывали якобы об одном маршруте движения обвиняемых после закладки взрывчатки, то теперь его решили изменить.
В новом тексте подозрения схему движения сократили, чтобы она была более правдоподобной и якобы "доказывала причастность к преступлению Антоненко и Кузьменко".
Как утверждают мусора, после отхода злоумышленников от места парковки автомобиля Павла Шеремета они вернулись на улицу Олеся Гончара, где через переулок Чеховский свернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Гончара. Такой маршрут, по версии следаков, якобы свидетельствует о том, что "Антоненко и Кузьменко в ночь перед убийством вернулись в дом на ул Гончара, 28Б". Там якобы жил "Риффмастер", хотя сам боец ССО эту информацию опровергает.
В общем, журналисты пришли к выводу, что мусора подтасовывают факты для того, чтобы доказать вину Антоненко и Кузьменко.
Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.
Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.
12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.
Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.