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"Мы не торгуемся!": Кличко вновь отказался от поддержки Порошенко

20:30
"Мы не торгуемся!": Кличко вновь отказался от поддержки Порошенко - фото 1
"Мы не торгуемся!": Кличко вновь отказался от поддержки Порошенко

Глава КГГА Виталий Кличко во второй раз отказался от поддержки Петра Порошенко на местных выборах в Киеве.

Виталий Кличко иронично отрекся от покровительства Порошенко

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Telegram.

"Друзья! Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партии сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я есть и буду мэром только киевлян! И всегда был ответственным только перед киевлянами. Ведь именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, избрав мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города. "УДАР" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

16 сентября председатель Киевской городской организации "ЕС" Владимир Прокопив заявил о желании Петра Порошенко поддержать кандидатуруу Виталия Кличко на выборах мэра столицы.

"У нас сейчас спрашивают, а кого вы будете поддерживать на должность киевского городского головы? В 2015 году мы с вами делегировали на должность киевского городского головы действующего мэра Виталия Кличко. Именно в то время Петр Порошенко начал курс на децентрализацию. Благодаря этому существенно увеличен бюджет столицы, это открыло нам возможность для реализации большого количества проектов. Без децентрацизации это было бы невозможно. Поэтому сейчас на должность киевского городского головы мы поддержим действующего нашего мэра, который реализовал политический курс пятого президента Украины", - сказал политик.

Почему Кличко не хочет дружить с Порошенко?

Петр Порошенко является далеко не самой популярной фигурой среди киевлян (вспомните выборы президента 2019 г. – прим. ред.). Следовательно, Виталию Кличко невыгодно бороться за кресло мэра столицы, имея антирейтинг "ЕС" (или какой-нибудь другой политсилы – прим. ред.).

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Виталий Кличко Местные выборы 2020 Киев Петр Порошенко Европейская Солидарность Новости Украина
Без табу
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