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МВФ уйдет из Украины? Шмыгаль дал ответ

09:20
МВФ уйдет из Украины? Шмыгаль дал ответ - фото 1
МВФ уйдет из Украины? Шмыгаль дал ответ

Во вторник, 10 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с командой МВФ о дальнейшем сотрудничестве.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Во время переговоров премьер подчеркнул, что Кабмин "настроен на продолжение сотрудничества с МВФ".

"Первоочередным приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране", - подчеркнули в правительстве.

О гарантиях и обещаниях МВФ пока ничего не сообщается.

Напомним, после отставки Алексея Гончарука и падения котировок мировых бирж, многие специалисты допустили значительное ухудшение экономической ситуации в стране. Эту обеспокоенность в значительной мере подпитывают и слухи о возможном отказе МВФ от очередного транша.

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Кабмин МВФ Денис Шмыгаль Новости Украина
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