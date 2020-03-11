МВФ уйдет из Украины? Шмыгаль дал ответ

МВФ уйдет из Украины? Шмыгаль дал ответ

Во вторник, 10 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с командой МВФ о дальнейшем сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Во время переговоров премьер подчеркнул, что Кабмин "настроен на продолжение сотрудничества с МВФ".

"Первоочередным приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране", - подчеркнули в правительстве.

О гарантиях и обещаниях МВФ пока ничего не сообщается.

Напомним, после отставки Алексея Гончарука и падения котировок мировых бирж, многие специалисты допустили значительное ухудшение экономической ситуации в стране. Эту обеспокоенность в значительной мере подпитывают и слухи о возможном отказе МВФ от очередного транша.