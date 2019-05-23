МВФ не будет работать с Украиной до выборов в Раду

МВФ примет решение по траншу только после выборов

Представители крупнейшего кредитора нашей страны готовы продолжать переговоры с Владимиром Зеленским и его представителями, но решение о продолжении сотрудничества по программе stand by будет принято только после проведения внеочередных выборов в парламент и формирования Кабмина.

В четверг, 23 мая, директор пресс-офиса МВФ Дверри Райс подвел итоги работы миссии в Украине.

По его словам, тесное сотрудничество с нашей страной в Фонде готовы возобновить, но только после выборов в парламент и назначения членов Кабмина.

Никаких комментариев по поводу того, влияют ли политические решения и назначения Зеленского на взаимодействие Украины с МВФ, чиновник не дал, сославшись на то, что "политических комментариев в Фонде не дают". Впрочем, ответ на этот вопрос очевиден, поскольку если только у руководства Фонда возникнут сомнения по поводу реформ в стране, все кредитные программы будут свернуты.

- Миссия Фонда находится сейчас в Киеве. Наши представители проводят конструктивные дискуссии с властями относительно развития ситуации, а также экономической политики, - отметил Райс. - Как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной.

Как известно, в декабре прошлого года исполнительный совет МВФ принял решение о начале 14-месячной программы сотрудничества с Украиной в режиме Stand-By, которая предусматривает выделение $3,9 млрд. Первый транш мы уже получили, но второй оказался под вопросом. А из-за смены власти его отложат на неопределенный срок.