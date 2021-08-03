МВФ дасть Україні 2,7 мільярдів доларів на підтримку штанців
Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ)на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів. Україна також отримає свою частку.
Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді може отримати понад 2,7 млрд доларів в межах нової ініціативи Фонду. Це не кредит і повертати їх Україні не потрібно.
Загальний розподіл СПЗ набуде чинності 23 серпня 2021 року. Новостворені СПЗ будуть переведені країнам-членам МВФ пропорційно їх існуючим квотам у Фонді.
Близько 275 млрд доларів з нового розподілу надійде країнам з ринком, що формується, і країнам, що розвиваються, в тому числі країн з низьким рівнем доходу.
"Це найбільший розподіл СПЗ в історії МВФ і стимул для світової економіки під час безпрецедентної кризи. Розподіл СПЗ послужить на благо всіх держав-членів, допоможе задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки", – заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
МВФ також вивчає інші варіанти допомоги біднішим і більш уразливим країнам у відновленні їх економіки.
"Можна розглянути створення нового Трастового фонду на цілі досягнення стійкості і довгострокової стійкості для сприяння більш міцному і стійкому зростанню в середньостроковій перспективі", – йдеться в повідомленні МВФ.