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Муж одноклассницы Зеленского, ставший главой комитета ВР по обороне, чуть не умер

13:20
Зеленский пояснил прогулы своего знакомого-главы Комитета ВР по обороне - фото 1
Зеленский пояснил прогулы своего знакомого-главы Комитета ВР по обороне

Отвечая на вопросы журналистов о весьма спорных кадровых назначениях, от которых веет кумовством, президент Украины объявил о смертельной опасности для Александра Завитневича, "Слуги народа", который отвечает за законопроекты по оборонке.

Услышав, что никогда не имевший отношения к войне на Донбассе Александр Завитневич, который приходится мужем одноклассницы президента, пропустил заседания комитета, президент выдал сенсацию.

"Слуги народа" придумали поддержку разведения войск населением Золотого и Петровского

- Во-первых. Ни одного заседания комитета Александр Завитневич, которого я знаю еще до того, как он стал мужем девушки, с которой я учился. Которая является доктором психологических наук, которую я не видел очень давно, потому что она уехала из Кривого Рога и закончила Институт международных отношений. Кстати, я бы хотел, чтобы и она со мной работала, но Завитневича я знал отдельно. Они познакомились в университете. Он военный, он закончил военное училище. Он профессиональный человек, я действительно ему доверяю, он не пропустил ни одного заседания, - объявил лидер Зе команды. - А теперь вы поедете в больницу, где он чуть не умер, у него случился инфаркт. После этого он пропустил все заседания.

Судя по тому, что еще вчера Завитневич рассказывал о том, как "жители Золотого" поддерживают разведение войск, от болезни он уже оправился. Или же инфаркт скосил его в ночь на 10 октября, но тогда прогулы в Раде этим оправдать невозможно.

Впрочем, саму суть вопроса, почему на ключевых должностях в стране оказались люди, которым явно не хватает профессионализма, но при этом с самим президентом у них весьма тесные отношения, гарант не раскрыл.

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