В полиции сменили подозрения фигурантам дела Шеремета

Следователи переписали дело Шеремета

Судя по всему, наспех сфабрикованно уголовное дело против Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь настолько разваливается и не выдерживает критики, что ментам не осталось ничего, кроме как изменить тексты подозрений.

Как сообщили адвокаты бойца ССО Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, в четверг, 21 мая, следаки объявили о появлении в деле "неустановленных лиц-организаторов преступлений", а материалы по ним выделили в отдельное производство.

И если раньше менты и прокуроры рассказывали о подрыве Шеремета из-за "ультранационалистических идей и величия арийской расы", теперь позиция ментов изменилась: якобы "неустановленные лица, действуя из личных мотивов, решили создать в обществе крайне резонансное событие - для провокации многочисленных акций протеста".

Как утверждает защитник "Рифмастера" Дмитрий Круговой, Антоненко теперь проходит не в качестве организатора, а как "исполнитель по предварительному сговору". В документе подозрения Кузьменко также указано, что она является исполнителем, а яна Дугарь - пособником.

По новой версии следствия, явно не причастная к гибели Шеремета врач "заложила взрывчатку вместе с Андреем Антоненко", но не приводила ее в действие".

Более того, всех троих обвиняемых подозревают в совершении убийства опасным для многих лиц способом, умышленном уничтожении автомобиля Алены Притулы, а также хранение взрывных устройств.

Примечательно, что это случилось на следующий день после пресс-конференции президента, где Владимир Зеленский заявил, что расследование необходимо довести до ума, а в случае, если версия следствия не подтвердится - за это придется ответить Авакову и ко.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.