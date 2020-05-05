Убийство Шеремета: суд оставил подозревемого Антоненко под стражей
Уже шестой месяц беспочвенно обвиняемые во взрыве автомобиля, в котором ехал российский журналист, находятся в СИЗО. При этом прокуроры не предоставляют внятных доказательств их причастности к делу, а судьи этого и не требуют.
Во вторник, 5 мая, Апелляционный суд Киева рассмотрел очередное ходатайство адвокатов ветерана войны на Донбассе и музыканта Андрея Антоненко об избрании для него меры пресечения.
Как и прежде, представляющие интересы обвиняемого юристы требовали немедленно отпустить не причастного к преступлению подсудимого. Но прокуроры продолжают талдычить о том, что "подозреваемый может сбежать" и требуют пребывания известного под псевдонимом Riffmaster под стражей.
Сегодня на своей странице в Facebook бывший военный и адвокат Антоненко Леонид Маслов написал о том, что судьи снова забили на доводы защиты:
"Андрея Антоненко оставили под стражей".
Таким образом, выйти на свободу Антоненко сможет не раньше 1 июня. Впрочем, шансов на то, что менты, судьи и прокурорские просто возьмут и прекратят гнуть свою линию, затягивая процесс передачи дела на рассмотрение по существу, просто нет.
Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.
Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.
12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.
Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.