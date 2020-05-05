Убийство Шеремета: суд оставил подозревемого Антоненко под стражей

Антоненко оставили под стражей

Уже шестой месяц беспочвенно обвиняемые во взрыве автомобиля, в котором ехал российский журналист, находятся в СИЗО. При этом прокуроры не предоставляют внятных доказательств их причастности к делу, а судьи этого и не требуют.

Во вторник, 5 мая, Апелляционный суд Киева рассмотрел очередное ходатайство адвокатов ветерана войны на Донбассе и музыканта Андрея Антоненко об избрании для него меры пресечения.

Как и прежде, представляющие интересы обвиняемого юристы требовали немедленно отпустить не причастного к преступлению подсудимого. Но прокуроры продолжают талдычить о том, что "подозреваемый может сбежать" и требуют пребывания известного под псевдонимом Riffmaster под стражей.

Сегодня на своей странице в Facebook бывший военный и адвокат Антоненко Леонид Маслов написал о том, что судьи снова забили на доводы защиты:

"Андрея Антоненко оставили под стражей".

Таким образом, выйти на свободу Антоненко сможет не раньше 1 июня. Впрочем, шансов на то, что менты, судьи и прокурорские просто возьмут и прекратят гнуть свою линию, затягивая процесс передачи дела на рассмотрение по существу, просто нет.