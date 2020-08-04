Мусора обо всем знали: в Сумах подростки месяцами насиловали 6-летнего мальчика

Менты видели записи насилия над ребенком, но ничего не делали

С февраля месяца этого года жители целого района в Сумах просили ментов разобраться с бандой малолеток, которая наводила страх на всех от мала до велика.

Мусора на обращения граждан не реагировали, а группа из семерых подростков возрастом от 12 до 14 лет занимались грабежами пенсионеров и издевательствами над другими детьми.

Местные власти и менты отреагировали на ситуацию только когда отчаявшиеся люди перекрыли железную дорогу в знак протеста.

Как оказалось, малолетние нелюди полгода насиловали шестилетнего малыша, заставляли его садиться на бутылку и элементы зонта. Все издевательства над ребенком они снимали на видео и выкладывали в интернет. Менты эти видосы наверняка видели, но никакой реакции от них не последовало.

Практически до настоящего бунта против бездействия аваковских подчиненных дошло в конце июля. Тогда широкому кругу общественности и стали известны подробности ужасной деятельности банды.

В то же время на ситуацию обратил внимание мэр города Александр Лысенко, который распорядился, чтобы за проблему взялись представители отдела образования. Правда, там утверждают, что были прекрасно проинформированы о нарушениях и обращались в полицию еще в феврале.

Менты же заявляют, что "сделали все необходимое" для прекращения преступных деяний малолеток - проводили воспитательную беседу с одним из них, а также с его матерью.