Дело Шеремета: Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт

Дело Шеремета: Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт

Во вторник, 18 августа, Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Укринформ" и "УП".

О содержании документов источники пока ничего не сообщают. На данный момент прокуратура прорабатывает возможность вручения обвинительного акта третьей подозреваемой – Яне Дугарь.

"В деле Шеремета прокурор решил вручить обвинительный акт (Яне Дугарь – прим. ред.) без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, без оценки наших доказательств в составе ходатайста о закрытии. Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконном действии участвовать не стали. Обвинительный акт против Яны Дугарь остался у прокурора", - написал в Facebook адвокат Виталий Коломиец.

Напомним, что…

В расследовании убийства Павла Шеремета имеется очень много несостыковок, на что неоднократно указывала защита подозреваемых Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.

В частности, адвокаты девушки сообщили, что Юлия Кузьменко познакомилась с Андреем Антоненко (другим подозреваемым - прим. ред.) только вначале 2016 г. Кроме того у девушки есть твердое алиби: на момент убийства она проводила время с семьей. Однако доводы юристов не убедили суд и те оставили девушку под арестом.

В обвинении Андрея Антоненко также имеются прорехи. В качестве доказательства его вины, прокуроры указывают на мину, найденную в квартире ветерана АТО. По словам правоохранителей, вещество, которое ранее пребывало в боеприпасе, могло быть использовано для подрыва машины Шеремета.

Как и ожидалось, этот довод мало кого убедил. Но не Фемиду.