МОЗ обновил статистику по COVID-19 в Украине: Что изменилось?

МОЗ обновил статистику по COVID-19 в Украине: Что изменилось?

В понедельник, 3 августа, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"3 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 73 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 738 летальных, 39 876 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 990 новых случаев. Всего проведено 1 067 006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 333 пациента", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. Кроме того постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением «центра» согласны отнюдь не все.