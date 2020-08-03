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МОЗ обновил статистику по COVID-19 в Украине: Что изменилось?

09:50
МОЗ обновил статистику по COVID-19 в Украине: Что изменилось? - фото 1
МОЗ обновил статистику по COVID-19 в Украине: Что изменилось?

В понедельник, 3 августа, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"3 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 73 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 738 летальных, 39 876 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 990 новых случаев. Всего проведено 1 067 006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 333 пациента", - говорится в сообщении.

МОЗ обновил статистику по COVID-19 в Украине: Что изменилось? - фото 203500

Напомним, что…

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. Кроме того постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением «центра» согласны отнюдь не все.

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