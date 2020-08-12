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МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине

09:52
МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине - фото 1
МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине

В среду, 12 августа, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваний коронавирусом в Украине.

Десятки сотрудников Укроборонпрома заболели COVID-19

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"12 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 84548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1970 летальных, 45686 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1433 новых случая. Всего проведено 1214941 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 752 пациента", - говорится в сообщении.

МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине - фото 203922

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. В частности, постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением «центра» согласны отнюдь не все.

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