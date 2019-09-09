"Мой сын!": Актер "Дизель шоу" стал отцом - ФОТО
"Похоже, что мой сын!": Актер «Дизель шоу» стал отцом
Актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов во второй раз стал отцом.
Об этом сообщает фб-группа "Дизель Шоу".
"В воскресенье, 8 сентября, в 20:42 Егор Крутоголов написал "семье Дизель": "Катя и я родили! Это мальчик, очень похоже, что мой сын!". Пока Егор и Катя подробностями не делятся, только сообщили, что малыш настоящий богатырь! Вес новорожденного "дизеленыша" – 3910 г, а рост 57 см", - говорится в сообщении группы.
С согласия всех членов семьи, мальца нарекли Максом. Мать ребенка чувствует себя хорошо. Как сообщает источник, еще несколько дней и она будет дома.
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