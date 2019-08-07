Модульные картины - особенный элемент декора

Модульные картины - отличный способ придать оригинальности дизайну

Оригинальный дизайнерский подход способен придать отличный внешний вид даже самой маленькой и унылой комнатушки. Секрет в этом весьма прост: нужно грамотно акцентировать внимание на некоторых деталях, за счёт чего создаётся ощущение красоты и уюта.

Весьма оригинальным, современным, модным и распространённым способом украсить любую комнату или офис можно назвать модульные картины.

Отличаются они от обычных и зачастую весьма унылых тем, что представляют собой общий рисунок, разделённый на несколько полотен. Именно за счёт таких картин из двух, трёх, четырёх и более модулей можно достигнуть сочетания оригинальности и совершенства дизайна интерьера.

Более того, за счет возможности печати картин, а не их написания маслом, сроки создания такого элемента декора очень сжатые. Это также дает возможность фактически идеального отображения семейной (и не только) фотографии на холсте, без вмешательства художника. Ведь иногда при написании картины под заказ между клиентом и испольнителем возникает недопонимание именно на почве различного подхода к делу.

Что касается тематики рисунка, дизайнеры рекомендуют подбирать его непосредственно под ремонт в том или ином помещении. На кухню, к примеру, вполне подойдут всевозможные натюрморты, композиции с часами и тому подобное. Для спальни обычно выбирают придающие спокойствие картины с цветами или пейзажами, а для офисов и кабинетов - абстракции и отличающиеся сдержанностью изображения. Зачастую черно-белые.

При выборе модульных картин также важно помнить, что они придают помещению объем, "раздвигают стены", поэтому в огромных залах такие изображения могут заставить "потеряться". В небольших же по площади комнатах идеально могут смотреться картины с 3D эффектом, которые создают иллюзию большого пространства.

Стоимость модульных картин варьируется в пределах от 360 гривен до нескольких тысяч, в зависимости от размера, рисунка и количества составляющих. А для тех, кто не хочет подыскивать подходящие изображения в интернете, существуют магазины, предлагающие уже готовые решения модульных картин, к примеру, компания Art-holst (https://art-holst.com.ua/modulnye-kartiny). Дизайнеры этой фирмы в любой момент готовы прийти на помощь и помочь изменить размер, ориентацию или цветовую гамму изображения, а также проконсультировать по вопросам подбора картины под имеющийся интерьер.