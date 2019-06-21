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Младшая дочь Гройсмана стала совладелицей ТРЦ в Виннице

14:00
Кристина Гройсман знает, как делать бизнес - фото 1
Кристина Гройсман знает, как делать бизнес

На днях имя Кристины Гройсман, которой едва стукнуло 19, появилось в списке руководителей ООО "Магигранд" - компании, которая владеет землей и зданием одноименного винницкого ТРЦ.

Многие годы учредителем компании выступает Елена, жена премьер-министра Владимира Гройсмана, но буквально недавно часть акций компании перешла к младшей дочери политика.

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Согласно документам, 19-летняя Кристина внесла в уставный капитал "Магигранда" 26 тысяч 250 гривен и стала владелицей 10% имущества компании.

Младшая дочь Гройсмана стала совладелицей ТРЦ в Виннице - фото 183100

ТРЦ, которым теперь частично распоряжается дочь пока еще главы правительства, занимает огромную площадь - 13 тысяч 800 квадратных метров. Почти целый этаж "Магигранда" занимает огромнейший и самый крупный спортивный комплекс города "Спортлайф".

Кроме того, в здании расположены многочисленные салоны красоты и бутики, которые платят за аренду помещений немалые средства.

Кристина Гройсман закончила Новопечерскую школу, ту самую, которую сейчас посещает дочка президента Владимира Зеленского.

Младшая дочь Гройсмана стала совладелицей ТРЦ в Виннице - фото 183099

А несколько лет назад родственница премьера стала студенткой частной школы-пансионата CATS College. В этом году ей предстоит поступление в ВУЗ. Разумеется, не в украинский.

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