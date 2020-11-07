Міжнародний форум з трансформації бізнесу Trans4mation відбудеться у кінці листопаду

Вже за два тижні, з 23 по 27 листопада, лідери виробничої галузі зберуться на головному форумі Східної Європи — Trans4mation. Ця найочікуваніша подія року присвячена трансформації бізнесу з використанням інструментів промислової революції Industry 4.0.

Захід відбуватиметься онлайн, завдяки чому його учасниками зможуть стати всі охочі з будь-якої частини світу.

Що таке Trans4mation

Trans4mation — це захід, який на кілька днів об'єднує власників бізнесів, CEO, директорів напрямків, топ-менеджерів та людей будь-яких інших професій. Всі вони зацікавлені впроваджувати нові технології на своїх виробництвах та приходять дізнатися, які сучасні інструменти допомагають компаніям ставати лідерами своєї галузі. Саме на цьому форумі слухачі можуть обмінятися досвідом і почути про інноваційні рішення Industry 4.0, які вже допомогли іншим підприємствам вирішити реальні завдання, вдосконалити виробничі процеси та вивести свій продукт на світові ринки.

Спікери Trans4mation 2020

Учасників форуму чекають презентації кейсів від топ-менеджерів успішних підприємств України:

Передового виробника будматеріалів «Ковальська». Підприємства FED, що входить в ТОП виробників агрегатів для авіаційної техніки. Трубно-колісної компанії Interpipe — одного зі світових лідерів у своїй сфері. Енергокомпанії «Донбасенерго».

Програма Trans4mation 2020

Цього року спікери представлятимуть кейси, в яких продемонструють, як сучасні технології допомогли модернізувати процеси їхніх компаній. Кожен день форуму буде присвячений кейсу окремого підприємства, тому учасники зможуть детально з ними ознайомитися та паралельно задавати свої питання.

Онлайн-формат заходу відкриває нові можливості для слухачів — завдяки йому спікери зможуть проводити презентації безпосередньо на своїх заводах та демонструвати потужності виробництва. Це дозволить слухачам повністю зануритися в тему і побачити, як саме були реалізовані ті чи інші рішення, та до яких успішних результатів це призвело.

Детальна програма заходу буде опублікована на інтернет-сторінках Trans4mation 2020.

Яким був форум Trans4mation 2019

У 2019 спікерами форуму виступили провідні експерти Європи та України — керівники цифрових і промислових компаній-лідерів: Microsoft, Clobbi, IT-Enterprise тощо.

Кожен з них представив цікаву презентацію, в якій в тому числі розповідав про те, скільки коштувала діджиталізація їхнього бізнесу, а також як технології Industry 4.0 допомогли збільшити прибутковість компанії та ефективно вирішити потреби клієнтів.

Наприклад, представник SmartTender — майданчика для участі в публічних і комерційних закупівлях, розповів про можливості спеціально розробленого інструмента, що з високою точністю передбачує шанси постачальника на перемогу в обраному тендері. Дана технологія розроблялася спільно з Microsoft з використанням методу машинного навчання, і тепер є зручним інструментом, яким успішно користуються користувачі майданчика.

Реєструйтеся на форум Trans4mation 2020 та успішно масштабуйте свій бізнес!