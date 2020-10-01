Мисс Марвел: Дата выхода, актеры и сюжет сериала

Мисс Марвел - правоверная героиня

Marvel и Disney+ продолжает экспансию и расширяют присутствие своих сверхсозданий на экранах. На очереди - сериал про супергероя из мусульманского мира.

Речь идет о Камале Кхан (кстати, так зовут будущего вице-президента США), также известной как Мисс Марвел.

Это девушка-мусульманка, способная растягивать свое тело до нечеловеческих пропорций и таким образом совершать невероятные вещи. А еще она может менять внешний облик.

Появление первого супергероя с мусульманским бекграундом, которому посвятили отдельный комикс, стало сенсацией - впервые она появилась в комиксах в 2013 году.

Впервые о планах снять сериал про Мисс Марвел (не путать с "Капитаном Марвел") рассказал в августе 2019 на конвенте D23 Disney глава студии Marvel Кевин Файги - и к октябрю 2020 у нас уже появились первые очертания грядущего проекта.

Команда проекта

Режиссерское кресло сериала занимают двукратная обладательница «Оскара» Шармин Обаид («Спасая лица»), Мира Менон («Ходячие мертвецы», «Блеск»), а также Адиль Эль Арби и Билал Фалла, постановщики «Плохих парней 3».

Актеры и роли

Особых подробностей относительно каста сериала нет, однако известно, кто сыграет Мисс Марвел. Этой чести удостоилась дебютантка в большом кино Иман Веллани.

Иман Веллани - Мисс Марвел

По плану Marvel Studios, после сериала героиня может появиться и в фильмах и стать полноценным персонажем новой фазы приключений супергероев.

Дата выхода

Съемки сериала стартуют только в 2021 году, а значит, премьеры ранее 2022 года ждать точно не стоит.Однако у фанатов Marvel точно будет, чем заняться и скоротать время - уже в декабре 2020 выйдет "ВандаВижн", в 2021 состоятся премьеры сериал "Сокол и Зимний Солдат" и "Локи". Также где-то маячит премьера сериала "Женщина-Халк" с Татьяной Маслани.