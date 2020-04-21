Мировые цены на нефть ушли в минус: Что происходит?

Мировые цены на нефть ушли в минус: Что происходит?

В понедельник, 20 апреля, произошел беспрецедентный обвал цен на нефть: стоимость техасской марки WTI достигла рекордно низких -40 $/ баррель, российской Urals -2 $/ баррель. Рассказываем, что это значит и чего ожидать в будущем.

Как это не парадоксально, но одна из причина все та же – пандемия коронавируса. Эпидемия COVID-19 и сопутствующие ей ограничения привели к небывалому падению промышленного производства в мире и спроса на углеродные ресурсы.

21 апреля избегал последний день майского фьючерса (контракта) поставок на нефть; поскольку нынче это сырье особой популярностью не пользуется, инвесторы попытались избавиться от своих договоров любой ценой. Результат предсказуем: цены на топливо ушли в минус.

Что будет в будущем?

Рано или поздно цены нефть снова пойдут вверх. Поэтому на данный момент перед трейдерами стоит лишь один вопрос: что делать с добытым топливом? Ответ на него может быть только один: закачивать ее в нефтехранилища и танкеры до "лучших времен". А вот когда эти времена наступят и что делать, если хранилищ не хватит – это уже другая дилемма.

И снова Россия

На бюджет 2020 г. российская Госдума заложила 42,4 доллара за баррель. Как указывалось выше, в минус пока что ушли только две марки топлива - WTI и Urals. Cевероморская Brent пока держится в плюсе, однако и там все не так гладко и ее стоимость держится в рамках 20 $/ баррель.

Как несложно предугадать, вкупе с карантином и действующими санкциями, все это пагубно скажется на российской экономике. Но есть один нюанс: у РФ имеется довольно крупный резервный фонд и не исключено, что Кремль сможет пережить разразившуюся бурю.

А вот переживет ли ее простой россиянин – покажет будущее.

Напомним, Россия катится в пропасть: цена на нефть упала до показателя дефолта.