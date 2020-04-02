Россия катится в пропасть: цена на нефть упала до показателя дефолта

Саудиты не пощадили старика-диктатора

Ведущая кучу войн страна-бензоколонка переживает масштабнейший кризис, который может привести к более жестким последствиям, чем провал 98-го года. При заложенной в бюджете РФ цены в 42 с лишним доллара за баррель нефти марка Urals стоит всего 10,54 у.е.

Огромное падение связано с тем, что русские немного залупились с соглашением ОПЭК и пытались навязать лидерам рынка свои условия.

Это не понравилось наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салман Аль Сауду, который решил нахлобучить Путина и начать демпинговать.

К 30 и 31 марта, спустя пару недель после обвала рынка, вся добыча российской нефти стала убыточной. А ведь по контракту русские обязаны прокачивать по своим трубам тысячи баррелей покупателям. Для российского бюджета критичной можно называть цифру в 15 долларов за баррель. Но вчера, в первый день снятия ограничений на добычу, цена на российское топливо рухнуло еще больше. Одномоментно стоимость нефти марки Urals обвалилась на 2,25 "вечнозеленых" и достигло совсем уж печальной для Путина отметки. Так дешево нефть не стоила с 1999-го года, когда Россия пережила дефолт.

Схлопывание российской экономики, которую вот уже 20 лет ушатывают кремлевские коррупционеры за счет краж и войн, усугубляется пандемией коронавируса, которая тем более не улучшает все показатели.

Примечательно, что друг Путина Александр Лукашенко, отреагировав на падение цен на нефть, не преминут потроллить своего коллегу и заявил о готовности Беларуси прикупить у него топлива по 4 доллара.

Что теперь будут делать русские для повышения цен, не ясно. Особенно с учетом того, что саудиты способны поставлять топливо намного более качественное, дешевое и в куда больших объемах, чем террористы из немытой.